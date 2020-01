Riel houdt vast aan traditie en laat de kerstbomen branden

Voor alle kinderen die bomen hadden verzameld was er een snoepzak. De meesten, voornamelijk basisschool kinderen, werkten in groepen en de groep die de meeste bomen had verzameld ging er met een prijs vandoor. Dat was dit keer de groep van Joep van de Kamp die meer dan 120 bomen bijeen had gesprokkeld met zijn vrienden. ,,We doen het voor de gezelligheid", vertelt Joep die daarbij instemming krijgt van zijn maten. ,,Maar ook een beetje ‘klooien’", vult Lennon van Spreeuwel hem aan. ,,Als we volgend jaar op de Middelbare school zitten, zullen we wel geen tijd meer hebben", denkt Joep.

Zo'n 150 kijkers

De vergunning voor dit traditionele evenement is nog wel even in het geding geweest in Riel, maar uiteindelijk toch afgegeven. Op andere plekken is het vreugdevuur wel afgeschaft. Het bekendste voorbeeld is Scheveningen waar het vorig jaar uit de hand dreigde te lopen en de kerstboomverbranding een vonkenregen veroorzaakte. In andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Rosmalen, vinden ze de traditie niet meer passen vanwege alle discussies rond het milieu. Volgend jaar is er geen kerstboomverbranding meer. In Rijen is de kerstboomverbranding al geweest dit jaar.