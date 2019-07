Riel krijgt blik op zijn geschiedenis: honderd jaar kerk Antonius Abt in zeshonderd foto's

B-Team blij met dít plan voor Zuidrand Goirle

28 juni Het Biodiversiteitsteam Goirle en Riel (B-team) is tevreden hoe de plannen voor de nieuwe woonwijk Zuidrand worden ingepast in het gebied. ,,Behoorlijk wat punten die we hebben ingebracht, zijn overgenomen. Wat er nu op papier staat, daar zijn we best trots op", zegt Victor Retel Helmrich namens het B-Team.