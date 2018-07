Riel zucht onder aanleg nieuwe doorgaande weg. 'Ongelooflijk dat er geen fatsoenlijk alternatief is'

Sigaret of sigaartje opsteken verboden in natuurge­bie­den rondom Goirle

19:05 GOIRLE – Een sigaret of een sigaartje opsteken in de bossen en natuurgebieden rondom de gemeente Goirle is per direct verboden. Het gemeentebestuur heeft dat dinsdag besloten vanwege de aanhoudende droogte van de afgelopen weken. Het risico op natuurbranden is daardoor erg groot.