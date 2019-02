Rijksdienst voor monumenten is tegen, maar plan Maria Boodschapkerk in Goirle kan toch door

Zatlap loopt weg met schilderij­en uit Jan van Besouw

25 februari GOIRLE - ,,Verkocht of vernield. Toen ik telefoon kreeg van Jan van Besouw was dat de eerste gedachte in relatie met mijn geëxposeerde schilderkunst’’, zegt kunstenaar Tom Bartels. Ze bleken gestolen uit het cultureel centrum in Goirle.