‘Ruzie tussen Rielse broers leek wel Texas Chainsaw Massacre’: 28-jarige blijft voorlopig vastzitten

Wantrouwen over de koers voor Bakertand, raad Goirle wil meer duidelijk­heid

26 november GOIRLE - Een hogere en langere geluidswal langs de A58, meer verschillende soorten woningtypen en sta kleinschalige detailhandel toe in de nieuwe wijk Bakertand. De gemeenteraad heeft gisteren een paar duidelijke eisen geformuleerd die waarschijnlijk worden aangenomen. En nog iets: gooi die naam Backaertland maar in de prullenbak. ,,Het is gewoon Bakertand.”