‘Samen bouwen’ kan in Riel van start: ook 15 zorgwoningen in de planning

Ongeveer 45 leden van het eerste uur van CPO Riel hadden zich maandagavond verzameld in de kantine van VV Riel om bij te praten over de ontwikkelingen. In een CPO-project houden mensen zelf verantwoordelijkheid over de hele bouw van de woningen.

Vermeer Architecten uit Gilze is vanaf het begin betrokken en met bouwonderneming Van Gisbergen uit Hooge Mierde is inmiddels overeenstemming bereikt, waardoor de bouw een stuk dichterbij is.

Start augustus 2023

,,We willen er nu vaart in brengen", aldus Verspaandonk. ,,Hopelijk wordt het bestemmingsplan in mei goedgekeurd bij de gemeente waarna in juni het principeverzoek wordt ingediend. We hopen dan rond de komende zomervakantie de diverse vergunningen rond te hebben en in februari 2023 het definitieve plan. Daarna is het de bedoeling dat de bouw augustus 2023 gaat starten en dat er een jaar later gewoond kan worden.”