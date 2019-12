Schoorsteen midden in Goirlese woonwijk vat vlam: brandweer geeft signaal brand meester

Gelden vûr Helden geeft jongeren­werk in Goirle een financieel zetje: 24.628 euro opgehaald

22 december GOIRLE - Het zit er weer op. Aan drie livebands de eer om dit jaar de Goirlese inzamelingsactie Gelden vûr Helden mee af te sluiten. En het was weer een succesvol jaar, wat voorzitter Bob Mijling betreft. Dit keer is met allerlei verschillende activiteiten in totaal 24.628 euro opgehaald. Dat bedrag is bestemd voor het jongerenwerk Mainframe in Goirle.