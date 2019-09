Schuttersgilde in Goirle ontvangt koninklijke penning

Het Schuttersgilde Sint Joris is opgericht in 1569 met als oorspronkelijk doel de lokale gemeenschap en kerk te beschermen. In de loop der eeuwen heeft het gilde zich ontwikkeld tot een vereniging die de gildetradities wil handhaven, bevorderen en uitdragen. De bijzondere band met de kerk en gemeente is er nog steeds. Dit is nadrukkelijk zichtbaar bij de installatie van een nieuwe pastoor of een burgemeester.