Een officiële nazaat van de Anne Frankboom staat nu in Goirle

19 maart GOIRLE - In haar dagboek ‘ Het Achterhuis’ schrijft Anne Frank een aantal keren over haar uitzicht op een witte paardenkastanje. Dat uitzicht was haar enige contact met de natuur. Een nazaat van die boom staat sinds gisteren in Goirle. In het schoolmeesterpark. Daarmee wil de gemeente kinderen wat leren over de Tweede Wereldoorlog.