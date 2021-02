Spelend meisje (8) belaagd en geslagen door tiental jongens in Goirle

Janneke van den Hout (D66) mag zich het beste raadslid van Goirle noemen

16 december GOIRLE - Janneke van den Hout (D66) mag zich het beste raadslid van Goirle noemen in 2020. Ze is hiertoe uitgeroepen door de media die de politiek volgen in Goirle. Dat is het BD, het Goirles Belang en de Lokale Omroep Goirle (LOG).