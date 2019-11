Sport, cultuur en onderwijs zijn de dupe van tekorten op de Goirlese begroting

De gemeenteraad in Goirle had maar liefst drie dagen nodig om in stapjes 1,9 miljoen te gaan bezuinigen op het ‘huishoekboekje’ van 2023. De grote klappen vallen bij cultuur, maar ook sport en onderwijs moeten geld inleveren, zo werd na drie avonden vergaderen duidelijk. Het Jan van Besouw, muziekonderwijs Factorium en de Bibliotheek moeten in stappen samen in totaal drie ton bezuinigen. Unaniem heeft de raad gevraagd om te onderzoeken of een deel van het Jan van Besouw geschikt is voor bijvoorbeeld appartementen. Dit om de exploitatie eenvoudiger rond te krijgen.