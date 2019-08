Spot! uit Goirle breidt uit en gaat ook Theater De Leest in Waalwijk in

VIDEOGOIRLE/WAALWIJK - Spot! Theater in Goirle gaat volgend jaar met de musical The Sound of Music de grens over, naar Waalwijk om precies te zijn. Bovenop de inmiddels traditionele vijf voorstellingen in het Jan van Besouw voert Spot! de nieuwe voorstelling daarna nog twee keer in theater De Leest in Waalwijk op.

Waarom een voorstelling waar zoveel werk aan is besteed, niet vertonen buiten de grenzen van het ‘eigen’ Goirle? Productieleider Bart Aerts zocht een manier om te groeien en vond die in Waalwijk. Waarom juist daar? ,,Omdat we dan echt een nieuw publiek aanboren. We hadden richting Theaters Tilburg kunnen kijken, maar Tilburgse bezoekers komen toch wel naar Goirle. We hebben gezocht naar een groot theater om uit te breiden.”

Dat mensen in Waalwijk interesse hebben in een theatergroep uit Goirle, daarvan is Aerts ‘bijna echt van overtuigd'. ,,We hebben heel bewust voor een feel good familievoorstelling gekozen. The Sound of Music is nog niet vaak opgevoerd in Nederland. En qua prijs zitten we aan de onderkant van de markt: 18,50 euro per persoon.”

Volledig scherm Het logo van The Sound of Music. © Spot! Theater

Waalwijkers in de voorstelling

Verder zoekt SPOT niet alleen in Goirle en omgeving naar zang- en acteertalent. Ook in Waalwijk worden waarschijnlijk repetities gepland. Want het is zeker de bedoeling om Waalwijkers te betrekken bij de voorstelling. Aerts: ,,Verder moeten we natuurlijk heel veel uitwerken. Want hoe ga je om met de logistiek? De pr moet je op twee plekken regelen en nog veel meer. De lampen die in Goirle op een speler worden gericht, moeten dat in Waalwijk ook doen.”

Nog een belangrijke: in The Sound of Music spelen kinderen mee. Het zijn allemaal grote veranderingen voor een amateurgezelschap met semi-professionele aspiraties. Een gezelschap dat bovendien nog volop werkt aan de voorstelling die in november in het Jan van Besouw is te zien: Curtains.