Standbeeld voor Ireen Wüst mag hooguit 22.500 euro kosten, Arbeiderspartij wil ‘Ballefruttersnorm’

Eigenaar uit Goirle: ‘Alleen maar kosten na andere bestemming stuk grond in Helmond’

26 november DEN HAAG/HELMOND/GOIRLE - De eigenaar van grond in Groot Goor waarvan de gemeente Helmond de agrarische bestemming heeft veranderd in natuur, wil daarvoor een planschadevergoeding. ,,Ik heb er alleen maar kosten aan”, zei de in Goirle woonachtige man maandag bij de Raad van State in Den Haag.