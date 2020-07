Stephan heeft zijn borst vol lintjes, eindelijk is er nu ook één voor ma

Beekdal Goirle is straks tien hectare natuur, boerenland verandert in bos

30 juni GOIRLE - Het gebied Beekdal Nieuwe Leij aan de zuidrand van Goirle groeit van vier naar tien hectare. Nu nog agrarische gronden veranderen in bos, ook is er meer ruimte voor water, vochtig hooiland, poelen en ruigte. In het beekdal ontstaat een natuur- en waterbergingsgebied waar straks kan worden gewandeld en gefietst. De herinrichting start in het najaar en moet media 2021 gereed zijn.