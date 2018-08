Stijn Hilgers ruilt Brabantse schapen voor Franse koeien in: 'Herderscultuur ga ik missen als kiespijn'

Sloop voormalig Kompaan en De Bocht in Goirle loopt maanden achter op schema

10 augustus GOIRLE - De sloop van de voormalige panden van Kompaan en De Bocht aan de Tilburgseweg in Goirle heeft door de aanwezigheid van asbest flinke vertraging opgelopen. Aanvankelijk was 30 april als einddatum van de sloop gepland, maar die is nog steeds niet afgerond.