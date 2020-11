Straat afgesloten na gaslek in Goirle, omwonenden uit huizen gehaald

Massaal eerbetoon aan André Jacobs, uitvaart te zien op groot scherm bij voetbal­club GSBW

21 oktober GOIRLE - Het was een massaal eerbetoon. Honderden mensen namen woensdag afscheid van Goirlenaar André Jacobs, prins carnaval van Ballefruttersgat in 2016 en 2020. In het crematorium was plaats voor honderd mensen. Bij zijn geliefde voetbalvereniging GSBW keken nog eens 250 mensen op een groot scherm naar de uitvaart.