Straatafval uit compost belandt op Regte Heide: ‘Ronduit asociaal’

,,Omdat mensen afval in korven gooien en de gemeente het niet goed scheidt moeten wij alles met vrijwilligers nalopen", aldus De Jong. ,,En dat terwijl zwerfafval al zo'n groot probleem is voor ons.”

Brabants Landschap gebruikt de compost op een aantal plekken in het natuurgebied om de bodem te ‘bemesten’.

Elke gemeente gaat anders met bladresten om. Tilburg laat de resten 'zuiveren’ door een erkend verwerkingsbedrijf, Van Iersel in Biezenmortel. Directeur Bram van Iersel: ,,Het afval dat bij ons in het materiaal overblijft is niet groter dan een centimeter. Goirle gaat iets creatiever om met hun bladresten.”