Strijd om de blauwe zone onder winkelcentrum De Hovel duurt voort

Lintje in Riel voor Nigel Turner, medeoprich­ter van Stichting Spoedeisen­de Hulp voor Kinderen

RIEL - Amsterdammer Nigel Turner (62), medeoprichter van de in Riel gevestigde Stichting Spoedeisende Hulp voor Kinderen, is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

13 november