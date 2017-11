Tachtigtal teams aan de meet voor de eerste Gôolse Dorpsquiz

Het gonst al weken in het dorp: wat voor vragen staat de kwissers te wachten? Deze in elk geval niet, want hij stond al als voorproefje op de Facebookpagina van de organisatie: 'Vroeger hoorde een een buurtschap bij de gemeente Hilvarenbeek. Vanaf de gemeentelijke herindeling in 1997 hoorde dit buurtschap bij de gemeente Goirle. Om welk buurtschap gaat het hier?' Antwoord is uiteraard: Breehees. Een groepje redacteuren van het Brabants Dagblad is ook van de partij. Of dat 'Team met een gouden (k)rantje' hoog weet te scoren, is de vraag.