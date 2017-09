Tekst op graffitikunst in Goirlese tunnel wordt verwijderd

'Inburgeren zonder netwerk is moeilijk'

1 september GOIRLE - Ze voelt voor haar taalcoach ‘hetzelfde als voor mijn grote zus’, legt Samah Shalabi uit. Ongeveer een keer in de week komt Anita Haaijer uit Goirle bij haar langs om met haar en haar man Ziad Anbara te praten. Contour en De Twern zoekt meer van dit soort ‘grote zussen’, of broers, natuurlijk. In de Bibliotheek in Goirle is daarom dinsdag een avond over De Verbinding.