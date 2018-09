Thermen Goirle breidt verder uit

Weer zorgaanbie­der minder in regio Tilburg: doek valt voor Harten Zorg

21 september TILBURG - Na twee recente faillissementen in de kleinschalige zorg in de regio Tilburg is het nu ook voor Harten Zorg Brabant, opvolger van het in opspraak geraakte RegioZorg Zuid in Goirle, over en uit.