Tilburg schokt ton voor EK Jeugd bowlen

Wildcamera betrapt straks ook wandelaars die over de faunapassa­ge gaan

6 mei GOIRLE - Binnenkort kan de hele wereld meekijken wat, of beter gezegd wie er over de nieuwe faunapassage in Goirle loopt. Wethouder Johan Swaans (VVD) hoopt niet dat dat dan nog wandelaars en fietsers zijn. ,,Nu wandelen mensen daarover heen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het is gevaarlijk en de dieren worden gestoord.”