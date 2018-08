Tilburger (17) aangehouden na poging tot stelen snorfiets in Goirle

Sterrenkap­per John Beerens bouwt groot nieuw pand en daarmee op de groei in Goirle

26 juli GOIRLE - Johnbeerens.com gaat in Goirle fors uitbreiden. Aan de Poppelseweg bouwt de landelijk bekende Tilburgse ondernemer een pand van in totaal 4500 vierkante meter. Ter vergelijking: de huidige locatie in Goirle telt 600 meter. ,,De afgelopen vijf jaar zijn we elk jaar met veertig procent gegroeid. We gaan nu op de groei bouwen", zegt Beerens.