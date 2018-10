Tilburgseweg nieuwe stijl opent op vrijdag 26 oktober in Goirle

Medewerker gemeente Goirle mishandeld na opmerking tegen jongeren over vandalisme

18 oktober GOIRLE - In Goirle is woensdag een man aangehouden omdat hij even daarvoor een medewerker van de gemeente had mishandeld. Het incident vond plaats nadat de ambtenaar twee jongens aansprak omdat ze een verkeersbord omver hadden gegooid. Dat melden wijkagenten op Instagram.