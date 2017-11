Toch 1,6 miljoen voor vernieuwing van centrum Goirle

Mark van Oosterwijk van PAG begon het agendapunt Tilburgseweg met een royaal mea culpa. ,,We stonden op het verkeerde been. Niet de verkeerscirculatie heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de Tilburgseweg. De herinrichting is het sluitstuk van het centrumplan dat al vijftien jaar op uitvoering wacht.”

Ook het CDA was nu veel milder dan in september. Dat kan te maken hebben met het feit dat Corné de Rooij het woord voerde en niet Piet Poos. Laatstgenoemde was tijdens de vorige raadsvergadering in september fel tegen. De Rooij: ,,Wij wilden meer varianten en we zijn een klein beetje teleurgesteld met wat er nu ligt. Maar we wilden een fraaier centrum dus we zullen ons beraden.”