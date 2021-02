Toch een ‘optocht’ in ‘t Kaaiengat: ‘Hopelijk volgend jaar weer een echte met alles erop en eraan’

‘Auto die spontaan in brand vliegt? Het kan iedereen overkomen’

15 januari TILBURG/RIEL - Bij een verkeerslicht op de Dongenseweg in Tilburg vloog woensdagavond spontaan een auto in brand. Dat kan dus zomaar gebeuren? Ja, zeggen deskundigen. Een brandstoflekkage of kortsluiting is meestal de oorzaak.