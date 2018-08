Toch weer uitstel voor het opknappen van ontploft huis in Riel

Goirle: Oostplas is (nog) niet geschikt voor BillyBird

24 augustus GOIRLE - Het is nog veel te vroeg om met BillyBird Facilities uit Uden in gesprek te gaan over de Oostplas in Goirle. De uitbater van onder meer recreatiepark BillyBird Hemelrijk in Volkel wil graag uitbreiden en zoekt naar geschikte locaties. De Oostplas komt daar voorlopig nog niet voor in aanmerking, stelt wethouder Johan Swaans (VVD, Recreatie en Toerisme).