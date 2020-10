TraBojangles in Goirle: horeca, snacks en appartementen

Het verdomhoek­je van Goirle: plan na plan sneuvelt

20 september GOIRLE - Komt dat appartementencomplex in hartje Goirle er nu toch? Of is het een zoveelste idee uit een eindeloze rij? Veel plannen voor de hoek Tilburgseweg en Kalverstraat passeerden de revue. Net zo veel sneuvelden. Het project is inmiddels verworden tot een geldverslindende lijdensweg.