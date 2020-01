Trekpleister Goirle sluit de deuren

B en W Goirle verdelen taken afgetreden wethouder Bert Schelle­kens

23 januari GOIRLE - B en W van Goirle hebben de taken van Bert Schellekens, die zijn functie van wethouder heeft neergelegd, tijdelijk verdeeld over de andere collegeleden. Ze nemen de taken over tot dat er een nieuwe wethouder is aangetreden.