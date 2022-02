Trots Goirle gaat recordaantal medailles Wüst vieren: zo huldigde het dorp haar eerder

Winkeliers Goirle vragen aan burgemees­ter: 'Gaat u handhaven als wij open gaan?’

GOIRLE - Dat de winkels zaterdag sowieso open gaan in Goirle, zo stellig wil Michel Buitelaar niet zijn. Maar dat het onder winkeliers in het dorp ‘behoorlijk rommelt’, is wel duidelijk. Dus hebben ze een brief aan burgemeester Mark van Stappershoef gestuurd.

13 januari