Twee gewonde mannen aangetroffen bij woning in Riel

Goirle past plan bomenkap aan na reacties uit wijk

29 augustus GOIRLE - Tegen de kapvergunning van 103 eiken aan de Guido Gezellelaan in Goirle zijn in totaal vier bezwaren ingediend. De kap van bijna veertig bomen in de nabijgelegen JA Thijmlaan is van de baan. Uit nader onderzoek blijkt het in die straat toch niet nodig te zijn om de bomenrij uit te dunnen.