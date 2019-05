Twee gewonden bij ongeval met scooter in Goirle

Tilburger betaalt al maanden niet voor leaseauto en wordt aangehou­den

11:55 GOIRLE/TILBURG - De politie heeft zaterdagmiddag een 26-jarige Tilburger aangehouden op de Turnhoutsebaan in Goirle. De man reed in een auto die hij geleased had in augustus 2018, maar waar hij al maandenlang niet voor betaalde. Dat meldt de politie.