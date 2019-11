Twee marathonsessies over begroting zijn voor de raad Goirle niet genoeg, vanavond derde vergaderavond op rij

Het blijft nog tot donderdagavond onduidelijk of de bibliotheek 30.000 euro extra moet bezuinigen. Volgens enkele fracties is dat voorstel heel onverstandig, want de bieb moet al samen met muziekonderwijs Factorium en cultureel centrum Jan van Besouw drie ton bezuinigingen in vier jaar tijd. Om dan ook nog jaarlijks dertigduizend euro op aanvullende taken te moeten inleveren, dat gaat in elk geval de Arbeiderspartij Goirle en Riel, de PvdA, Lijst Riel Goirle (LRG) en de SP te ver.