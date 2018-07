Uit Goirle vertrokken meisje weer terecht

Oproep onderne­mers Goirle: beperk 'VIP-parkeer­plek­ken' op Oranje­plein en De Hovel

3 juli GOIRLE - De blauwe zone in parkeergarage De Hovel in Goirle en op het Oranjeplein kan wat de ondernemers in het winkelgebied betreft niet groot genoeg zijn. Volgens een ambtelijk advies moeten er in de parkeergarage 25 plaatsen bij de roltrap bijkomen, het Oranjeplein blijft zoals het is. Het is wat de winkeliers betreft niet genoeg.