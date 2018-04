Uitgave autobiografie Ireen Wüst op losse schroeven, het is af maar niemand zal het lezen

GOIRLE - De autobiografie van Ireen Wüst wordt waarschijnlijk toch niet uitgegeven. Hij was al even klaar en er waren zelfs al een paar duizend gedrukte exemplaren, maar die worden nog niet verkocht.

De schaatsster uit Goirle heeft spijt van haar openhartigheid en vroeg in november vorig jaar om uitstel van uitgave. Het zou haar zou afleiden in de aanloop naar de Olympische Spelen in Pyeongchang. Dat uitstel lijkt nu aan te houden, meldt Omroep Brabant.

Saillante details

Uitgeverij Overamstel zegt in gesprek te zijn en weet over twee weken meer. Het is voorbarig om te zeggen dat het boek er zeker niet komt, maar er klinken verschillende geluiden binnen de uitgeverij. Het is nu afwachten of het boek er helemaal niet komt of dat er een aangepast boek komt, met minder saillante details.

Paniekaanvallen