Van Gils Goirle jubileert: 'Een consultatiebureau, maar dan voor huisdieren'

4 september GOIRLE - Het gaat niet goed in de jeugdzorg, kinderen worden te laat doorverwezen, met alle gevolgen van dien. De FNV eiste maandag in een landelijke manifestatie meer geld. Maar dat is de oplossing niet, zegt Sterk Huis in Goirle.