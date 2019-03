Van Roessel benieuwd naar ‘visie’ Oostplas, ofwel de zwemplas van Goirle

‘Hal is eigen verantwoor­de­lijk­heid voor verenigin­gen in Goirle’

14 maart GOIRLE - Wek je met een onderzoek naar een nieuwe bouw- en opslaghal in Goirle geen valse verwachtingen? In een oordeelsvormende vergadering waren enkele (burger)raadsleden in elk geval huiverig om daarmee in te stemmen.