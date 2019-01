Van 't Zandeind in Riel is meest kindvriendelijke camping van Europa: ‘Een kroon op ons werk’

De Zoover Awards voor accommodaties werden uitgereikt tijdens de vakantiebeurs in Utrecht. De uitkomst is gebaseerd op de ervaringen en meningen van vakantiegangers. Boerderijcamping Van ’t Zandeind werd beoordeeld met een waarderingscijfer 9,7.

Familie Huijbregts is ontzettend blij met de prijs. ,,We werken elke dag hard om de beste service en kwaliteit te bieden en dan is het natuurlijk fantastisch dat dit wordt beloond met een Gouden Zoover Award”, aldus Joost en Annelie Huijbregts. ,,Maar het meest trots zijn we nog wel op de benoeming van kindvriendelijkste camping van Europa. Dat is echt een kroon op ons werk.”