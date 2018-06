Verdachte snapt stelen deo's zelf ook niet: 'Ik heb 3000 op de bank'

BREDA - Ergens houdt het op met waarschuwen. ,,Als je enigszins serieus wilt blijven als rechtspraak, dan moet je voorwaardelijke straffen uitvoeren", leidde politierechter T. Peters zijn slotoordeel in. En zo komt het dat E. O.S. uit Tilburg de cel in moet voor het stelen van een handjevol deodorant en zes tandpastatubes.

Van diefstallen tot mishandelingen, de rechter buigt zich dagelijks over tal van zaken. Onze rechtbankverslaggever belicht elke week één bijzondere zaak. Met dit keer in de hoofdrol: een grijpgrage fietser in Tilburg.

Als de officier van justitie voorleest waarvan O.S. wordt verdacht, klapt hij een keer hard in zijn handen. Hij kan bijna niet wachten totdat hij zelf iets mag zeggen, zo lijkt het. ,,Ik had geld genoeg! Drieduizend euro heb ik. Ik snap het echt niet."

De 42-jarige Tilburger reed op zijn fiets in februari langs de Op = Op Voordeelshop aan de Schouwburgring en graaide daar deodorant en tandpasta uit de bakken die buiten staan. Hij stopte ze in de fietstas en ging er vandoor. Waarom? De verdachte weet het zelf niet.

,,Het gaat om twaalf euro. Ik heb het helemaal niet nodig. Ik heb daar problemen mee. Misschien is het wel kleptomanie", zo geeft hij een mogelijke verklaring. ,,Er is een hele hoop fout gegaan. Toen ik negen maanden had gezeten, zou ik eigenlijk terug naar Amarant in Tilburg gaan. Maar dan stoppen ze me ergens tussen een stel gekke jongens in Limburg. En dan ineens schuppen ze mij zo de straat op." Ondertussen blijft hij kuchen. Stilzitten is ook lastig.

Officier van justitie I. Peters lijkt niet onder de indruk. ,,Je kunt wel kleptomanie roepen, maar meneer heeft een fors strafblad. Zijn vorige veroordeling betrof een straatroof. In die proefperiode is hij nu de fout ingegaan. En nu roept hij wel 'help mij, help mij', maar als de reclassering een onderzoek wil laten doen, dan geeft hij niet thuis."

Inderdaad zit O.S. daar niet op te wachten. ,,Ik heb daar geen goed gevoel bij." Dit gedrag komt voort uit zijn beperking, probeert raadsman Geoffrey Woodrow de zaak te verdedigen. ,,Een aai over de bol zou niet reëel zijn, dat snappen wij ook. Maar waar is de maatschappij het meest mee geholpen? Als hij nu de cel in moet, dan moet hij straks weer alles opbouwen."