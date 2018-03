'Verdwaalde stembiljetten' in Goirle

GOIRLE - Zijn er in Goirle nou stemmen uitgebracht die eigenlijk in Dongen en Oost Gelre terecht hadden moeten komen? Uit de stembus in het gemeentehuis zijn in elk geval twee van dit soort formulieren uit de stapel gevist. Op het moment worden de andere nagekeken.

,,Dom van me om het niet meteen te melden. Ik zocht naar bekende namen maar kwam ze niet tegen", zei Joop Manaerts uit Goirle. Hij bracht zijn stem en die van zijn vrouw kort voor 21.00 uur uit in het gemeentehuis. Even later kwam hij terug omdat hij zojuist had gestemd met stembiljetten uit Dongen en Oost Gelre. ,,Ben ik nou gek?" De twijfel van Manaerts duurde maar kort. Binnen enkele minuten kwamen de 'vreemde' stembiljetten uit de container.

Paniek

De paniek sloeg toe bij stembureauvoorzitter Frans van Dongen. Hij meldde het voorval bij Rianda Spijker, belast met de verkiezingen in Goirle en ook de burgemeester werd opgetrommeld. Vele vragen werden niet alleen hardop uitgesproken maar Manaerts werd ook nog even aan een 'verhoor' onderworpen. ,,Bijzonder", zeiden Spijker en Van Dongen. Het stemformulier 'Dongen' was zelfs in de lengte in plaats van de breedte opgebouwd, zoals de Goirlese stembiljetten.