Verenigingen Hof van Holland in Goirle naar nieuwe stek

GOIRLE - De verenigingen die thuis zijn in Hof van Holland in Goirle nemen op 20 juli afscheid van exploitant C. Kloks-Brock. Het meer dan honderd jaar oude café sluit en wordt onderdeel van Keurslager van Hest. De verenigingen waaieren noodgedwongen uit over Goirle.

Gilde Sint Joris Goirle is druk doende een schietbaan te realiseren bij Natuurpoort De Roovertsche Leij langs de Turnhoutsebaan. ,,Financieel, vergunningtechnisch en bouwkundig moeten er nog stappen worden gezet'', zegt Jan Kloks, Hoofdman van het gilde. ,,Daarbij zijn we wel afhankelijk van outdoorlocatie Rocks 'n Rivers. Het vraagt een fikse investering, een die we doen uit eigen middelen en donaties.''

Schuttersgilde

Rob Mutsaers, exploitant van De Roovertsche Leij, is gelukkig met de komst van de het schuttersgilde. ,,Het ontwerp is klaar en het past prima in de omgeving.''

IJsclub Bankven is al decennia lang thuis bij Hof van Holland. ,,We hebben diverse aanbiedingen onder meer van wijkcentrum De Wildacker en een horecagelegenheid'', zegt bestuurslid Maarten Scholtze. ,,In oktober hebben we een bestuursvergadering en nemen we een beslissing.'' Hij geeft aan dat de bestuursvergaderingen overal plaats kunnen vinden en dat er jaarlijks slechts een ledenvergadering is. ,,Daar vinden we wel een locatie voor.''

Schaakclub

De Eerste Goirlese Schaakclub (EGS) verhuist met zijn 55 leden na meer dan vijftig jaar naar De Wildacker. Daar worden de onderlinge schaakwedstrijden gespeeld, de landelijke competitiewedstrijden in CC Jan van Besouw. Voorzitter Henk Renders spreekt over 'opties die dicht bij elkaar lagen'. ,,Als club kiezen voor CC Jan van Besouw zou betekenen dat we onze vaste clubavond van dinsdag naar vrijdag moesten verschuiven. Met De Wildacker hebben we goede ervaringen. We houden er onze vaste clubavond. Bovendien is het voor ons vertrouwd omdat daar op donderdag de KBO-schaakinloop plaatsvindt en vrijdag de jeugd schaakt.”