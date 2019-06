Verhuizing naar Oranjeplein doet Streetrace in Goirle goed

Voor de negende keer racten de renners op ATB's door het centrum van Goirle: over stoepen, langs terrassen en via een kunstmatige hindernissen als een brug en zandstrook. Het evenement groeide van ongeveer 5000 toeschouwers in het eerste jaar tot 12.000 vorig jaar. En met de verhuizing naar het Oranjeplein verwacht de organisatie er 15.000. ,,Start en finish was altijd op het Kloosterplein. Dat was prima, maar toen dit jaar de huldiging van Ireen Wüst op het Oranjeplein was, zagen we daar mogelijkheden. Het plein is groter en daardoor geschikt om mee te groeien met ons evenement." stelt Pieter van Grimbergen namens de organisatie. ,,We hebben nu een horecatent met foodtrucks en straks, na afloop, een muziekfeest met onder andere Tino Martin.”