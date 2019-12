Verhuurders van De Hovel in Goirle naar de rechter, maar waarom ook alweer?

Onmisbaar en nu onderschei­den: Goirlese vrijwilli­gers

7 december GOIRLE - Er wordt weleens gezegd dat niemand onmisbaar is, maar dat geldt wel voor de vier vrijwilligers die gisteravond door de gemeente Goirle in het zonnetje zijn gezet. Toos van Boxtel, Gonny Spermon en Jan Houtepen hebben uit handen van burgemeester Mark van Stappershoef de vrijwilligersprijs gekregen. Een aanmoediging in de vorm van een stimuleringsprijs voor jonge vrijwilligers was er voor Eeke van Beurden.