Verkeersruzie op A58 bij Goirle leidt tot aanrijding en diesel op de weg

Vijftien centimeter is te hoog: hek moet om van Raad van State

21 november DEN HAAG/GOIRLE - De bewoners van een nieuwbouwvilla aan De Boschkamer in Goirle moeten het metalen spijlenhek in hun voortuin afbreken omdat het vijftien centimeter te hoog is. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State waar Goirlenaar Jort Kiep eerder deze maand naar toe stapte tegen de gemeente Goirle.