Verlichting aan de Tilburgeseweg weer kapot, nu aan de andere kant

Vooral fietsers klagen dat het 's avonds gevaarlijk is om in het donkere ‘gat’ aan Goirlese zijde te rijden. Het probleem is bekend bij de gemeente en gemeld aan Enexis. In eerste instantie is geprobeerd om het probleem op te lossen door een zekering te vervangen, maar die is intussen gesprongen, aldus een gemeentewoordvoerder.