Vermiste man uit Goirle (55) gevonden in Barcelona

'Drugs­bus' van politie valt in Goirle wél op: negen meldingen van ongeruste bewoners

TILBURG/GOIRLE - Maar liefst negen oplettende inwoners van Goirle maakten afgelopen week een melding van de ‘drugsbus’ van de politie. De afgelopen maanden is op diverse plekken in Brabant de zogenoemde lokbus ingezet in het kader van een experiment rond drugscriminaliteit. Met uitzondering van Prinsenbeek, waar acht meldingen binnenkwamen in februari, leverde de lokbus op de meeste plaatsen weinig op.

3 november