Vermiste man uit Goirle (55) terecht

Geld over in Goirle, maar ook de gemeente­raad blijft voorzich­tig: ‘Geen Sinter­klaas spelen’

GOIRLE - Het balletje werd wel opgeworpen dinsdagavond in Goirle. Kunnen we het overschot van een miljoen euro op de begroting niet voor de helft gebruiken? Is het een idee om de inflatiecorrectie op de ozb niet door te voeren? Het ziet er niet naar uit.

20 oktober