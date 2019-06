Vernielingen aan ramen Café The Wiz in Goirle: daders op camerabeeld

Kastanje­rock viert rockfeest in Goirle dit jaar onder tentdoek

14:34 GOIRLE - Het is een twijfelgeval. Brabant wordt geteisterd door slecht weer en dus neemt Kastanjerock in Goirle geen enkel risico. De tent staat al voor komende zondag. ,,Een buitje is niet erg, maar als het dan ook nog maar tien graden wordt, dan gaan mensen lopen”, weet Kees Abrahams.