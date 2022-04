‘Vervelende’ jongeren slaan op de vlucht voor politie, maar agenten leren ze een lesje

Trots Goirle gaat recordaan­tal medailles Wüst vieren: zo huldigde het dorp haar eerder

GOIRLE - Twaalf medailles won Ireen Wüst op vijf verschillende olympische spelen: een schaatsrecord. Daarmee zorgt ze voor gekte in haar geboorteplaats Goirle. Versierde straten, plannen voor een standbeeld: heel het dorp is trots op Wüst. Een huldiging in het dorp staat op 21 mei op de planning. De schaatsster woonde 22 jaar in Goirle, en keert nog vaak terug om haar familie te bezoeken. Maar hoe werd Wüst in haar geboortedorp ontvangen na eerdere Spelen?

9 februari