Vier jaar na de eerste gaat Riel weer aan de quiz

RIEL - Het duurde even, maar het kon niet uitblijven: de tweede editie van de Rielse Dorpsquiz. Volgend jaar is het zover.

Op de eerste quiz in mei 2016 kwamen 21 teams af. De nieuwe staat voor 4 april 2020 gepland. Aan enthousiasme geen gebrek, ook bij organisatoren Jochem de Jong en Jules van Iperen niet. ,,We hebben sindsdien zoveel vragen gehad of we het weer wilden doen. We hebben het gewoon te druk gehad. Nu we nog twee mensen hebben gevonden die meehelpen, gaan we het weer doen", zegt De Jong.

De inschrijving is al geopend en volgens De Jong belooft het weer een succes te worden. ,,We kijken wel naar andere quizzen, maar 80 procent van de vragen en opdrachten is helemaal op Riel toegespitst. We kijken ook naar de actualiteit, tot op de laatste dag zelfs. Dat is het leuke aan deze quiz."